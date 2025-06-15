Глава РФПИ заявил, что РФ может выступить посредником между Израилем и Ираном

Дмитриев: РФ может играть важную роль в посредничестве между Израилем и Ираном

Глава Российской фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев написал на своей странице в социальной сети X, что Россия может стать посредником между Израилем и Ираном для урегулирования конфликта.

«Россия может сыграть ключевую роль в посредничестве в ирано-израильском конфликте», — считает Дмитриев.

Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что тот «открыт» к тому, чтобы российский президент Владимир Путин выступил посредником в ирано-израильском конфликте.

По словам Трампа, «Путин готов». Президент России позвонил главе Белого дома в связи с этой ситуацией, отметил американский лидер. Президент США добавил, что Вашингтон также может вмешаться в конфликт, но в данный момент не вовлечен в него.

14 июня Путин провел телефонный разговор с Трампом. В ходе него российский лидер напомнил американскому коллеге о предложении РФ по конкретным шагам, направленным на нахождение взаимоприемлемых договоренностей» в ходе проводившихся между представителями США и Ирана переговоров по иранской ядерной программе.

Ранее Иран назвал условие прекращения атак по Израилю.