Трамп оценил возможность посредничества Путина в решении конфликта между Ираном и Израилем

Трамп открыт для идеи посредничества Путина в решении конфликта на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет открыт в случае инициативы со стороны президента России Владимира Путина стать посредником в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем. Об этом сообщает ABC News.

По словам Трампа, «Путин готов». Президент России позвонил главе Белого дома в связи с этой ситуацией, отметил американский лидер.

Президент США добавил, что Вашингтон также может вмешаться в конфликт, но в данный момент не вовлечен в него.

14 июня Путин провел телефонный разговор с Трампом. В ходе него российский лидер напомнил американскому коллеге о предложении РФ по конкретным шагам, направленным на нахождение взаимоприемлемых договоренностей» в ходе проводившихся между представителями США и Ирана переговоров по иранской ядерной программе.

Операция Израиля получила название «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска нанесли удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Иран назвал условие прекращения атак по Израилю.