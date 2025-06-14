Путин и Трамп допустили возвращение к переговорному треку по иранской ядерной программе

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом осудил операцию Израиля и напомнил, что РФ предлагала искать взаимоприемлемые договоренности по ситуации вокруг иранской ядерной программы. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

По словам Ушакова, Путин обратил внимание, что Москва до нынешнего обострения «предлагала конкретные шаги, которые были направлены на нахождение взаимоприемлемых договоренностей» в ходе проводившихся между представителями США и Ирана переговоров по иранской ядерной программе.

Он при этом добавил, что Путин и Трамп не исключили возвращения к переговорному треку по иранской ядерной программе. Президент Штатов подчеркнул, что команда американских переговорщиков готова к возобновлению работы с Ираном.

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

В ответ Иран нанес по Израилю массированный ракетный удар в ответ на израильскую операцию против ядерных и военных объектов. В Армии обороны Израиля сообщили об «огромных разрушениях». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Омане рассказали, состоятся ли 15 июня переговоры Ирана и США.