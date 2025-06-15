Иран назвал условие прекращения атак по Израилю

Арагчи: Иран остановит удары по Израилю, если тот прекратит агрессию

Иран прекратит удары по Израилю в случае прекращения агрессии против Тегерана. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает РИА Новости.

«Мы защищаем себя, это самооборона. Естественно, если прекратится, мы также прекратим отвечать», — сказал он.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

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