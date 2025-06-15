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Отец Илона Маска прокомментировал победу Мерца на выборах в Германии

Эррол Маск назвал победу Мерца неверным выбором для Германии
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Fabrizio Bensch/Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц со своей воинственной риторикой не нравится немцам. Об этом в интервью РИА Новости заявил отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск.

«Я думаю, что он [Фридрих Мерц. — «Газета.Ru»] неправильный выбор для Германии. Но пусть попытает счастья, и посмотрим, что получится», — сказал он.

6 мая Мерц был избран новым главой немецкого правительства. Политик не получил необходимого количества голосов в первом туре, что стало первым подобным случаем в истории современной Германии, но уже во втором его кандидатуру поддержали 325 депутатов.

После этого президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально назначил Мерца на пост канцлера.

Удалось ли Мерцу предотвратить политический кризис в стране и как теперь будут выстраиваться отношения между ФРГ и Россией — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в АдГ призвали провести новые парламентские выборы в Германии.

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