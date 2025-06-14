Стало известно о ликвидации всех участников переговоров с США от Ирана

CNN: Израиль ликвидировал всех участников переговоров с США от Ирана

Журналистка Дана Баш в эфире телеканала CNN заявила, что Израиль ликвидировал всех участников переговоров с США от Ирана.

По словам журналистки, об этом ей стало известно в результате личного телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Баш уточнила, что Трамп заявил о ликвидации важных людей, с которыми он вел переговоры, и причиной этого стали «не грипп, и не COVID», а атака Израиля.

В Белом доме также выразили надежду, что Иран сядет за стол переговоров и продолжит обсуждения вместо дальнейших шагов по эскалации.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не допустит «самоуничтожения» Ирана и Израиля.