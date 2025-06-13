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Трамп обратился к руководству Ирана после ударов Израиля

Трамп: иранские сторонники жесткой линии были смелы, но теперь они все мертвы
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Kevin Lamarque/Reuters

Ирану следует заключить с США соглашение по атомной проблеме, чтобы избежать дальнейшего кризиса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

«Ирану нужно согласиться на сделку, иначе у него ничего не останется (...). Не нужно больше смертей, разрушений. Просто сделайте это, пока не поздно», — написал он.

Американский лидер также добавил, что некоторые сторонники жесткой линии из Ирана проявляли смелость, но теперь они не выжили после нанесенных ударов.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию против Ирана, нанеся удары по объектам в нескольких населенных пунктах Исламской Республики. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и даже жилые комплексы. Также атаке подверглась штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране.

На этом фоне власти Израиля решили закрыть свое воздушное пространство в целях безопасности. По данным СМИ, в Ираке и Израиле приняли аналогичное решение.

Ранее в Израиле заявили, что США дали зеленый свет на удары по Ирану.

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Израиль атаковал Иран
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