Трамп оценил удары Израиля по Ирану

Президент США Дональд Трамп назвал «превосходной» атаку Израиля на Иран. Об этом сообщил телеканал ABC News.

«Я думаю, что это было превосходно. Мы дали им (иранским властям. — «Газета.Ru») шанс [заключить сделку], но они им не воспользовались. Они получили сильный удар, очень сильный», — сказал хозяин Белого дома.

По его словам, Исламскую Республику ждет «еще много всего».

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Ам КеЛави» («Нация как лев»), целью которой является нанесение ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. На этом фоне объекты в нескольких населенных пунктах Исламской Республики, в том числе в Тегеране и Нетензе, подверглись ударам. Как рассказали в Организации по атомной энергии Ирана, в Нетензе был поражен ядерный объект.

Днем израильские войска вновь атаковали ядерный объект в Нетензе. В ЦАХАЛ предупредили, что операция против Ирана может продлиться несколько дней.

В свою очередь, Вооруженные силы Исламской Республики пригрозили преподать «горький урок» еврейскому государству. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что дал свободу действий» армии страны в рамках ответа на удары Израиля.

Ранее аналитик предрек Украине проблемы из-за ударов Израиля по Ирану.