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Трамп оценил удары Израиля по Ирану

Трамп назвал превосходной атаку Израиля на Иран
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Marco Bello/Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал «превосходной» атаку Израиля на Иран. Об этом сообщил телеканал ABC News.

«Я думаю, что это было превосходно. Мы дали им (иранским властям. — «Газета.Ru») шанс [заключить сделку], но они им не воспользовались. Они получили сильный удар, очень сильный», — сказал хозяин Белого дома.

По его словам, Исламскую Республику ждет «еще много всего».

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Ам КеЛави» («Нация как лев»), целью которой является нанесение ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. На этом фоне объекты в нескольких населенных пунктах Исламской Республики, в том числе в Тегеране и Нетензе, подверглись ударам. Как рассказали в Организации по атомной энергии Ирана, в Нетензе был поражен ядерный объект.

Днем израильские войска вновь атаковали ядерный объект в Нетензе. В ЦАХАЛ предупредили, что операция против Ирана может продлиться несколько дней.

В свою очередь, Вооруженные силы Исламской Республики пригрозили преподать «горький урок» еврейскому государству. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что дал свободу действий» армии страны в рамках ответа на удары Израиля.

Ранее аналитик предрек Украине проблемы из-за ударов Израиля по Ирану.

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Израиль атаковал Иран
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