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СМИ сообщили об атаке Израиля на ядерный объект в Иране

IRIB: армия Израиля нанесла новый удар по ядерному объекту в Нетензе в Иране
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Amir Cohen/Reuters

Израильские войска нанесли новый удар по ядерному объекту в городе Нетензе в Иране. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.

«Несколькими минутами ранее сионистский режим (Израиль. — «Газета.Ru») осуществил новые атаки и агрессию, ударив в районе <...> ядерного объекта в Нетензе», — говорится в материале.

В нем уточняется, что атакам также подверглись сооружения вблизи городов Шираз и Тебриз.

До этого агентство Mehr сообщило, что в городе Тебриз на северо-западе Ирана произошел взрыв. Его зафиксировали в районе местного аэропорта.

В ночь на 13 июня Израиль объявил о начале операции «Ам Ке-Лави» («Нация как лев») с целью нанести ущерб ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по объектам в нескольких населенных пунктах Исламской Республики, включая Тегеран и Нетензу. Государственное агентство IRNA сообщало, что на территории атомного объекта в Нетензе произошел взрыв. Тем не менее никаких признаков утечки радиации на месте происшествия зафиксировано не было.

Позже информацию о том, что израильские войска поразили ядерный объект в Нетензе, подтвердили в Организации по атомной энергии Ирана.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на фоне атаки Израиля на Иран назвал реальной угрозу ядерного конфликта.

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Израиль атаковал Иран
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