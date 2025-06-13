Киеву предрекли проблемы из-за удара Израиля по Ирану

Израильский удар по Ирану несет проблемы для украинской стороны. Об этом в соцсети X заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Излишне говорить, что все это невероятно плохо для Киева», — сказано в публикации.

По словам аналитика, в случае воздушной войны на Ближнем Востоке большую часть производства средств противовоздушной обороны (ПВО) поглотит Израиль.

При этом, отметил Кошкович, у президента Украины Владимира Зеленского и так мало запасов.

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), задача которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Исламской Республики, в том числе по Тегерану и Нетензу.

Позже в пресс-службе ЦАХАЛ уточнили, что в ночной атаке участвовали более 200 истребителей, которые, по данным разведки, нанесли удары по более чем 100 целям по всей территории страны.

Ранее в Израиле пообещали продолжить удары по Ирану.