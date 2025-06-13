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Израильское посольство в Москве сообщило о прекращении работы дипмиссий по всему миру

Посольство Израиля в Москве: дипмиссии страны по всему миру прекратят работу
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Посольство Израиля в Москве сообщило о прекращении работы израильских дипломатических миссий по всему миру на фоне ударов Иерусалима по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого сообщалось, что все посольства Израиля приведены в состояние максимальной готовности. Силовые структуры принимающих стран попросили усилить меры по охране дипмиссий из-за опасений о возможных демонстрациях и протестах.

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана.

После этого армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Исламской Республики, в том числе по Тегерану и Нетензу. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и даже жилые комплексы.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац после атаки на Иран объявил чрезвычайное положение. По всей стране звучат сирены воздушной тревоги.

Ранее президент Ирана пообещал, что Израиль пожалеет об ударах по республике.

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Израиль атаковал Иран
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