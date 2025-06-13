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Пезешкиан пообещал, что Израиль пожалеет об ударах по Ирану

Пезешкиан: мощный и законный ответ Ирана заставит Израиль пожалеть о содеянном
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Morteza Fakhri Nezhad/IRIB/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что «мощный и законный ответ» Тегерана заставит Израиль пожалеть о предпринятых 13 июня атаках. Заявление иранского лидера опубликовано на его сайте.

«Также последовательно, как все это время Исламская Республика прикладывала всемирные усилия для поддержания мира в регионе и во всем мире и доказывала свою готовность к диалогу, направленному на обеспечение мира, она будет действовать, чтобы ответить на агрессию и защитить территориальную целостность страны», — заявил Пезешкиан.

При этом иранский лидер пообещал гражданам, что повседневная жизнь в стране разрушена не будет и ее ритм будет сохраняться прежним. На этом фоне он заявил, что против Ирана ведется психологическая война и призвал жителей игнорировать вражеские сообщения.

В ночь на 13 июня израильские войска начали операцию против Ирана, нанеся удары по объектам в нескольких населенных пунктах Исламской Республики. В том числе целью стала штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране.

Комментируя ситуацию, в правительстве Ирана пообещали дать жесткий ответ на атаку со стороны еврейского государства. Верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи заявил, что дал «свободу действий» армии страны в рамках ответа на удары Израиля.

Ранее в Тегеране назвали поверхностными повреждения ядерного объекта в Натанзе и заявили, что ядерный объект в Фордо не поврежден.

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Израиль атаковал Иран
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