Посольства Израиля приведены в максимальную готовность

Часть посольств Израиля будут закрыты на фоне удара по Ирану

Часть посольств Израиля будет закрыта на фоне удара по Ирану. Об этом сообщает портал Ynet.

«Некоторые посольства, особенно те, которые расположены в уязвимых с точки зрения безопасности районах, останутся закрытыми с сегодняшнего дня по крайней мере до понедельника», — сообщили журналисты.

По данным издания, сейчас все посольства Израиля приведены в состояние максимальной готовности. Силовые структуры принимающих стран попросили усилить меры по охране дипмиссий из-за опасений о возможных демонстрациях и протестах.

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Исламской Республики, в том числе по Тегерану и Нетензу. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и даже жилые комплексы. Как сообщили в Красном Полумесяце, Израиль ударил по 60 локациям в восьми провинциях Ирана.

На этом фоне министр транспорта Израиля Мири Регев рассказала, что власти страны решили закрыть воздушное пространство в целях безопасности. По данным издания Al Mayadeen, иранское руководство приняло аналогичное решение.

Ранее более 150 иранских дронов пролетели над Ираком в сторону Израиля.