Посольства Израиля приведены в максимальную готовность

Часть посольств Израиля будет закрыта на фоне удара по Ирану. Об этом сообщает портал Ynet.
«Некоторые посольства, особенно те, которые расположены в уязвимых с точки зрения безопасности районах, останутся закрытыми с сегодняшнего дня по крайней мере до понедельника», — сообщили журналисты.
По данным издания, сейчас все посольства Израиля приведены в состояние максимальной готовности. Силовые структуры принимающих стран попросили усилить меры по охране дипмиссий из-за опасений о возможных демонстрациях и протестах.
Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Исламской Республики, в том числе по Тегерану и Нетензу. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и даже жилые комплексы. Как сообщили в Красном Полумесяце, Израиль ударил по 60 локациям в восьми провинциях Ирана.
На этом фоне министр транспорта Израиля Мири Регев рассказала, что власти страны решили закрыть воздушное пространство в целях безопасности. По данным издания Al Mayadeen, иранское руководство приняло аналогичное решение.
Ранее более 150 иранских дронов пролетели над Ираком в сторону Израиля.