Фон дер Ляйен вновь заявила об угрозе для Европы со стороны России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вновь заявила о том, что Россия якобы представляет «угрозу для всей Европы» и призвала страны ЕС разместить оборонные заказы на Украине для «поддержки военных усилий». Ее слова приводит РИА Новости.

«Россия представляет собой постоянную угрозу для всей Европы. Поэтому Украина должна быть достаточно сильной, чтобы сдержать любое будущее нападение», — сказала фон дер Ляйен с трибуны Европарламента.

Она напомнила, что Европа уже поддержала Киев, направив €50 млрд военной помощи. Теперь, по мнению главы ЕК, Евросоюз должен разместить заказы непосредственно в оборонной промышленности Украины.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москве нет никакого смысла нападать на страны Европы. Он подчеркнул, что европейские власти активно запугивают население «российской угрозой» на фоне выборов.

О том, что у президента РФ Владимира Путина «и в мыслях нет нападать на Европу», заявлял и венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради. По его словам, российский лидер понимает, что это неизбежно приведет к третьей мировой войне, которая закончится уничтожением человечества. Ногради отметил, что любой «здравомыслящий человек этого не хочет».

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.