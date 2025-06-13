ЕС выделил €1 млрд макрофинансовой помощи для Украины

Европейский союз (ЕС) перевел Украине €1 млрд макрофинансовой помощи. Об этом в соцсети X сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня ЕС перевел Украине еще €1 млрд макрофинансовой помощи, доведя общий уровень помощи до €150 млрд», — говорится в сообщении.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи глав МИД стран ЕС заявил, что Брюссель еще до вступления Украины в ЕС хочет запланировать на ближайшие семь лет средства на ее финансирование. По его словам, речь идет о сотнях миллиардов евро. Он добавил, что Венгрия не позволит заставить своих граждан платить ни за ускоренное вступление Украины в ЕС, ни за бессмысленную поддержку Киева.

В мае Евросоюз перевел Украине €1 млрд в рамках очередного транша с доходов от замороженных активов России за рубежом. В общей сложности микрофинансовая помощь ЕС Украине достигла €18,1 млрд.

Ранее фон дер Ляйен заявила об угрозе для Европы со стороны России.