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МИД РФ планирует сделать заявление по поводу событий на Ближнем Востоке

Захарова: МИД РФ скоро выпустит заявление по ситуации с Израилем и Ираном
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Bulkin Sergey/Global Look Press

Министерство иностранных дел РФ в ближайшее время сделает заявление по поводу ситуации на Ближнем Востоке. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Никаких подробностей дипломат не привела.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в столице Ирана и ряду ключевых объектов ядерной программы республики. Военнослужащие еврейского государства ликвидировали командующего КСИР Хосейна Салами, а также нескольких ученых-ядерщиков. Комментируя ситуацию, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атака была направлена против ядерной инфраструктуры Ирана.

Ожидается, что израильская операция продлится несколько дней. При этом в правительстве Исламской Республики пообещали дать жесткий ответ на действия еврейского государства. Более того, над мечетью Джамкаран вблизи города Кум подняли красный флаг мести.

Как писал портал Shafaq News, в небе над Ираком заметили иранские беспилотники, направлявшиеся в сторону Израиля. Всего в воздушном пространстве страны пролетели более 150 дронов.

Ранее журналисты узнали, что Служба внешней разведки Израиля провела серию тайных операций в Иране.

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Израиль атаковал Иран
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