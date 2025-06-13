Служба внешней разведки Израиля провела серию тайных операций в Иране

Служба внешней разведки Израиля («Моссад») провела серию тайных операций в Иране в преддверии ударов по объектам на его территории. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

«Эти операции включали в себя размещение высокоточного оружия на открытой местности вблизи иранских ракетных комплексов класса «земля — воздух» и <...> создание базы ударных беспилотников вблизи Тегерана», — говорится в материале.

Кроме того, сотрудники «Моссад» разместили в Иране передовые технологии, используемые против систем противовоздушной обороны республики.

О том, что служба внешней разведки Израиля задолго до начала операции против Ирана создала вблизи столицы страны базу дронов со взрывчаткой, пишет и портал Ynet. Источник рассказал, что ночью беспилотники были активированы и запущены по пусковым установкам ракет класса «земля — земля» в Исламской Республике.

В ночь на 13 июня израильские войска начали операцию против Ирана, нанеся удары по объектам в нескольких населенных пунктах Исламской Республики. В том числе целью стала штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране.

Комментируя ситуацию, в правительстве Ирана пообещали дать жесткий ответ на атаку со стороны еврейского государства. Верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи заявил, что дал «свободу действий» армии страны в рамках ответа на удары Израиля.

Ранее в небе над Ираком заметили более 150 иранских беспилотников, направлявшихся в сторону Израиля.