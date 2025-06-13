В небе над Ираком заметили десятки иранских БПЛА, летевших в сторону Израиля

Shafaq News: более 150 иранских дронов пролетели над Ираком в сторону Израиля

Иранские дроны пролетели через воздушное пространство Ирака в направлении Израиля. Об этом сообщил портал Shafaq News.

По информации журналистов, в небе над Ираком насчитали более 150 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Дроны пролетели именно над северо-восточными районами [мухафазы] Дияла», — говорится в материале.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию против Ирана, нанеся удары по объектам в нескольких населенных пунктах Исламской Республики. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и даже жилые комплексы. Также атаке подверглась штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране.

На этом фоне власти Израиля решили закрыть свое воздушное пространство в целях безопасности. По данным СМИ, в Ираке и Израиле приняли аналогичное решение.

Позже правительство Исламской Республики сделало заявление, пообещав дать жесткий ответ на действия еврейского государства. В свою очередь, верховный лидер Ирана Али Хаменеи рассказал, что дал «свободу действий» иранским войскам в вопросе ответа на удары со стороны Израиля.

Ранее в ЦАХАЛ подсчитали количество беспилотников, выпущенных по Ирану.