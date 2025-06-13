В Иране подняли красный флаг над мечетью Джамкаран

Над иранской мечетью Джамкаран, неподалеку от города Кум, воздвигли красный флаг мести. Об этом сообщает Bloomberg.

На кадрах виден процесс поднятия флага. На площади около мечети собралось множество людей с флагами Ирана.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что операция может продлиться несколько дней. Военные источники отметили, что в последние недели появились признаки стремления Ирана создать ядерное оружие. Еврейское государство, по их словам, сочло ситуацию критической и решило действовать.

13 июня капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что удар Израиля стал «пощечиной» Ирану, страны арабского мира не помогут Тегерану в противостоянии с еврейским государством. Он назвал случившееся «весьма печальным» с точки зрения дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что Жириновский предсказал конфликт Ирана с Израилем.