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Израиль во время ударов по Ирану ликвидировал не менее шести ученых

Nour News: Израиль ликвидировал как минимум шесть ученых-ядерщиков в Иране
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Majid Asgaripour//WANA/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе ударов по территории Ирана ликвидировала не менее шести ученых-ядерщиков. Об этом пишет агентство Nour News.

В материале подчеркивается, что это только предварительная информация.

Ночью 13 июня в Израиле объявили о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»). Ее цель заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана.

ЦАХАЛ нанес удары по объектам в нескольких населенных пунктах Исламской Республики, включая Тегеран и Нетенз. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и жилые комплексы, в которых находились представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Всего израильские войска выпустили по иранским объектам около 100 беспилотников.

Комментируя ситуацию, президент США Дональд Трамп признался, что заранее знал о планах Израиля атаковать Иран. Несмотря на это, он выразил надежду на возобновление переговоров по ядерной программе Исламской Республики.

В свою очередь, верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с обращением к гражданам и рассказал, что дал «свободу действий» армии страны в вопросе ответа на удары со стороны Израиля.

Ранее в ООН высказались об атаке Израиля на Иран.

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