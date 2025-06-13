На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ООН высказались об атаке Израиля по Ирану

Генсек ООН Гутерриш обеспокоен израильскими ударами по ядерным объектам в Иране
close
Shutterstock

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ударами Израиля по Ирану. Об этом сообщил заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак, передает ТАСС.

«Генеральный секретарь просит обе стороны проявить максимальную сдержанность и любой ценой избежать обострения конфликта», — говорится в заявлении.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой — нанесение ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого объекты в нескольких населенных пунктах Исламской Республики подверглись ударам. По данным газеты The New York Times, израильские войска атаковали шесть военных баз в районе Тегерана. Государственное агентство IRNA сообщило, что на территории атомного объекта в городе Нетенз произошел взрыв.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что дал «свободу действий» армии страны в вопросе ответа на удары со стороны Израиля.

Ранее президента США Дональд Трамп заявил, что операция Израиля против Ирана не стала для него сюрпризом.

Все новости на тему:
Израиль атаковал Иран
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами