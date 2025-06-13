В ООН высказались об атаке Израиля по Ирану

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ударами Израиля по Ирану. Об этом сообщил заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак, передает ТАСС.

«Генеральный секретарь просит обе стороны проявить максимальную сдержанность и любой ценой избежать обострения конфликта», — говорится в заявлении.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой — нанесение ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого объекты в нескольких населенных пунктах Исламской Республики подверглись ударам. По данным газеты The New York Times, израильские войска атаковали шесть военных баз в районе Тегерана. Государственное агентство IRNA сообщило, что на территории атомного объекта в городе Нетенз произошел взрыв.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что дал «свободу действий» армии страны в вопросе ответа на удары со стороны Израиля.

Ранее президента США Дональд Трамп заявил, что операция Израиля против Ирана не стала для него сюрпризом.