ЦАХАЛ сообщил, что Иран запустил сотню дронов в сторону Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что со стороны Ирана было запущено порядка 100 дронов. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале оборонного ведомства.

Военные заявили, что готовы к отражению атаки и находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

Ночью 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой — нанесение ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого объекты в нескольких населенных пунктах Исламской Республики подверглись ударам. По данным газеты The New York Times, израильские войска атаковали шесть военных баз в районе Тегерана. Государственное агентство IRNA сообщило, что на территории атомного объекта в городе Нетенз произошел взрыв.

В связи с произошедшим верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что дал «свободу действий» армии страны в вопросе ответа на удары со стороны Израиля.

Ранее президента США Дональд Трамп заявил, что операция Израиля против Ирана не стала для него сюрпризом.