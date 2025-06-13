На иранском атомном объекте не нашли утечки радиации после атаки Израиля

В Иране заявили об отсутствии утечки радиации на атомном объекте в Натанзе

Признаки утечки радиации после ударов Израиля по иранскому атомному объекту в городе Натанз в центральном Иране отсутствуют. Об этом сообщило иранское телевидение, передает ТАСС.

«Нет никаких признаков радиоактивного заражения в результате атаки Израиля на объект в Натанзе», — говорится в сообщении.

Ранее иранское госагентство IRNA сообщило, что несколько часов назад на объекте Ахмади Рошан в Натанзе, где добывают уран, произошел взрыв. Подробности не приводились.

Ночью израильская армия объявила о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой — нанесение ущерба ядерным и ракетным программам Ирана.

По данным The New York Times, Израиль атаковал по меньшей мере шесть военных баз вокруг Тегерана.

Ранее в Израиле объявили чрезвычайное положение.