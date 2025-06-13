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В Тегеране в результате атаки израильских войск погибли не менее пяти человек

Nour News: как минимум пять человек погибли при атаке Израиля на столицу Ирана
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Shutterstock

Не менее пяти человек погибли в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по столице Ирана. Об этом пишет агентство Nour News.

«Пять жертв и 20 пострадавших были извлечены из поврежденного здания в Нармаке (район в северо-восточной части Тегерана — «Газета.Ru»)», — говорится в материале.

В ночь на 13 июня израильские войска объявили о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»). Ее главная цель — нанесение ущерба ядерным и ракетным программам Ирана.

По данным газеты The New York Times, бойцы ЦАХАЛ нанесли удары по шести военным базам в районе Тегерана. Государственное агентство IRNA писало, что на территории атомного объекта Ахмади Рошан в городе Натанз в центральном Иране произошел взрыв. Какие-либо подробности в публикации не приводились. При этом журналисты ТАСС со ссылкой на иранское телевидение заявили об отсутствии признаков утечки радиации на месте происшествия.

Ожидается, что израильская операция против Ирана продлится несколько дней. Как сообщил Telegram-канал «Дежурный по Израилю», Иран пока не наносил ответные удары по еврейскому государству.

Ранее власти Ирана закрыли воздушное пространство страны.

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