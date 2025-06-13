В Израиле утверждают, что Иран не стал наносить ответный удар по Израилю

Иран, похоже, не запустил ответный ракетный удар по Израилю. Об этом сообщает Telegram-канал «Дежурный по Израилю».

«Вопреки фейкам, Иран пока не запускал ракеты и беспилотники в сторону Израиля. Если и когда это произойдет, вы узнаете из официальных сообщений командования тыла», — сообщает канал.

Авторы призывают израильтян быть поблизости от бомбоубежищ и иметь при себе заряженный телефон, а также запасы еды, воды и лекарств.

До этого газета «Times of Israel» со ссылкой на представителей ЦАХАЛ сообщила, что операция против Ирана продлится несколько дней.

Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана, нанеся удары по Тегерану и ядерному объекту в Натанзе. Предварительно сообщается, что погиб начальник Генштаба Ирана, есть жертвы среди военных и ученых-ядерщиков. СМИ сообщают, что в ответ Тегеран готовит мощный удар. В Израиле введен режим ЧП. Официальные лица США заявляют, что не причастны к ударам по Ирану. На фоне этого Трамп созвал экстренное совещание кабинета министров.

Ранее в Тегеране заявили о готовности к войне и пригрозили ответом.