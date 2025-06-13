На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Израиле утверждают, что Иран не стал наносить ответный удар по Израилю

Иран, похоже, не запустил ответный ракетный удар по Израилю
close
Global Look Press

Иран, похоже, не запустил ответный ракетный удар по Израилю. Об этом сообщает Telegram-канал «Дежурный по Израилю».

«Вопреки фейкам, Иран пока не запускал ракеты и беспилотники в сторону Израиля. Если и когда это произойдет, вы узнаете из официальных сообщений командования тыла», — сообщает канал.

Авторы призывают израильтян быть поблизости от бомбоубежищ и иметь при себе заряженный телефон, а также запасы еды, воды и лекарств.

До этого газета «Times of Israel» со ссылкой на представителей ЦАХАЛ сообщила, что операция против Ирана продлится несколько дней.

Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана, нанеся удары по Тегерану и ядерному объекту в Натанзе. Предварительно сообщается, что погиб начальник Генштаба Ирана, есть жертвы среди военных и ученых-ядерщиков. СМИ сообщают, что в ответ Тегеран готовит мощный удар. В Израиле введен режим ЧП. Официальные лица США заявляют, что не причастны к ударам по Ирану. На фоне этого Трамп созвал экстренное совещание кабинета министров.

Ранее в Тегеране заявили о готовности к войне и пригрозили ответом.

Все новости на тему:
Израиль атаковал Иран
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами