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Путин рассказал о цели программы «Время героев»

Путин: программу «Время героев» создали, чтобы будущее РФ было связано с героями

Программа «Время героев» создана для того, чтобы сегодняшний день и будущее России были связаны с героями страны. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин, его слова передает РИА Новости.

«Мне очень хотелось, когда мы организовывали эту программу, чтобы она создавала условия для того, чтобы не по названию, а по сути сегодняшний день и завтрашний день страны был связан с такими людьми, как вы, чтобы это было ваше время»‎, — сказал Путин.

12 июня, в День России, президент встретился с участниками программы «Время героев» в Кремле.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу, отметив, что что глава государства не будет принимать участие в мероприятиях праздничного характера в День России, поскольку запланированы более важные мероприятия.

В поздравлении с Днем России Путин подчеркнул, что этот праздник символизирует мощь государства. По его словам, история и культура России, природное богатство, разнообразие и самобытность регионов «знаменуют общую судьбу многонационального народа».

Ранее Лукашенко поздравил Путина с Днем России.

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