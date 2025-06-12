Лукашенко поздравил Путина с Днем России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего коллегу Владимира Путина с Днем России. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем поздравлении Лукашенко подчеркнул важнейшее значение отношений союзничества и стратегического партнерства двух стран.

«На международной арене ваша страна твердо стоит на страже национальных интересов, выступает лидером движения за установление нового недискриминационного мирового порядка и уважение государственного суверенитета. Россияне сегодня, как и во все времена, сплотились в стремлении сделать Отчизну еще более сильной, независимой и процветающей», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что Белоруссия придает важнейшее значение развитию отношений союзничества и стратегического партнерства с Россией, которое основано на «духовной близости и общности исторических судеб, прочных традициях братской дружбы и добрососедства народов двух стран».

До этого лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с Днем России. Ким Чен Ын в поздравлении российскому президенту Владимиру Путину по случаю Дня России заявил, что он лично и вся страна всегда будут с РФ.

Ранее власти КНДР заявили, что Пхеньян всегда будет с Россией.