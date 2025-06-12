Путин поздравил с замужеством участницу программы «Время героев»

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками программы «Время героев» поздравил лейтенанта медицинской службы Ираиду Демину с замужеством. Об этом сообщает РИА Новости.

Начальник отделения анестезиологии реанимации медицинской роты во время встречи в Кремле рассказала президенту, что во время службы в Вооруженных силах встретила любовь и вышла замуж. Ее избранником стал другой военнослужащий.

«Мы вас поздравляем с этим событием в вашей жизни», — заявил глава государства.

В четверг, 12 июня, в Кремле проходит встреча главы государства с участниками образовательной программы «Время героев».

До этого в ходе встречи верховный главнокомандующий заявил, что бойцы специальной военной операции на Украине «прямо в эти секунды исполняют свой долг перед родной страной». Президент добавил, что участники программы «Время героев» осознают этот факт лучше, чем кто-либо еще.

Ранее Путин рассказал о цели программы «Время героев».