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Путин поздравил с замужеством участницу программы «Время героев»

Путин поздравил участницу «Времени героев», ранее вышедшую замуж за военного
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kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками программы «Время героев» поздравил лейтенанта медицинской службы Ираиду Демину с замужеством. Об этом сообщает РИА Новости.

Начальник отделения анестезиологии реанимации медицинской роты во время встречи в Кремле рассказала президенту, что во время службы в Вооруженных силах встретила любовь и вышла замуж. Ее избранником стал другой военнослужащий.

«Мы вас поздравляем с этим событием в вашей жизни», — заявил глава государства.

В четверг, 12 июня, в Кремле проходит встреча главы государства с участниками образовательной программы «Время героев».

До этого в ходе встречи верховный главнокомандующий заявил, что бойцы специальной военной операции на Украине «прямо в эти секунды исполняют свой долг перед родной страной». Президент добавил, что участники программы «Время героев» осознают этот факт лучше, чем кто-либо еще.

Ранее Путин рассказал о цели программы «Время героев».

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