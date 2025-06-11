В Госдуме предупредили о возможных провокациях Киева в День России

Депутат Швыткин: надо быть готовым к провокациям со стороны Киева в День России

В период предстоящих праздничных и выходных дней украинские власти будут пытаться провести провокации и террористические акции на территории России, но «наши правоохранительные органы готовы ко всему», считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«В последнее время участились попытки киевского режима совершать провокации и всевозможные террористические акции в праздничные дни, чтобы сорвать переговорные процессы, которые проходят в настоящее время. Тем более такие акции возможны в День России. Понятно, что весь русский народ будет праздновать и для Киева это удобная возможность», — сказал депутат в беседе с «Газетой.Ru».

Депутат заверил, что правоохранительные органы России в преддверии длинных праздничных дней предпринимают все необходимое для предотвращения возможных провокационных действий со стороны Украины.

«В период праздничных выходных будут приняты соответствующие меры безопасности с целью предотвращения возможных провокационных действий со стороны Украины. При этом точно нельзя говорить, будет ли Киев организовывать крупные провокации или нет, но идет СВО и наши правоохранительные органы готовы ко всему», — заключил Швыткин.

За минувшую ночь была отражена массовая атака БПЛА в Котовске Тамбовской области. Всего уничтожено 32 украинских БПЛА над регионами РФ и Черным морем.

Ранее стало известно, что в Курской области при атаке украинского БПЛА пострадали дети.