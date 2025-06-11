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В Израиле развернули огромный флаг РФ в преддверии Дня России

В преддверии Дня России в Тель-Авиве развернули огромный триколор
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Кадр из видео/Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

В преддверии отмечаемого 12 июня Дня России проживающие в Израиле россияне в парке Эдит Вольфсон в Тель-Авиве развернули огромный российский флаг площадью более 600 кв. м. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

В акции участвовали десятки человек, после этого прошли праздничные гулянья с традиционными русскими угощениями, песнями и хороводами.

Накануне заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин предупредил, что в период предстоящих праздничных и выходных дней украинские власти будут пытаться провести провокации и террористические акции на территории Российской Федерации, но «наши правоохранительные органы готовы ко всему».

Также завлабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев заявил, что мошенники начали активнее атаковать жителей – в преддверии Дня России они используют для этого схемы обмана на праздничную тематику. В том числе это рассылка писем с «поздравлениями» от различных государственных органов и банков.

Ранее россиянам напомнили о длинных выходных в июне.

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