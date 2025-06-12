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Эстония призвала Евросоюз прекратить импорт энергоресурсов из РФ к 2026 году

ERR: президент Эстонии призвал ЕС прекратить импорт энергоресурсов из РФ
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Depositphotos

Президент Эстонии Алар Карис призвал Евросоюз (ЕС) прекратить к 2026 году импорт энергоресурсов из России и продолжать вводить санкции против Москвы. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

По информации телерадиокомпании, эстонский лидер также считает необходимым укрепление европейской оборонной промышленности и «всевозможное усиление давления» на РФ.

Еврокомиссия в начале мая представила проект дорожной карты по прекращению импорта в Европейский союз российских энергоносителей до конца 2027 года.

Кроме того, ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Этот запрет должен вступить в силу до конца 2025 года.

20 мая Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России. Сразу после этого глава евродипломатии Кая Каллас объявила о начале подготовки 18-го пакета антироссийских санкций. Она отметила, что ЕС идет на такой шаг, чтобы «Россия захотела мира».

По ее словам, в основе 18-го пакета санкций станут меры в сфере энергетики. В первую очередь санкции коснутся потолка цен на нефть, а также газопроводов «Северный поток» и финансового сектора.

Ранее премьер Словакии пригрозил заблокировать новый пакет антироссийских санкций ЕС.

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