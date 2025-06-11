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Назначен новый глава Ространснадзора

Мишустин назначил Виктора Гулина главой Ространснадзора
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Министерство транспорта Российской Федерации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Виктора Гулина главой Ространснадзора. Об этом сообщает Telegram-канал правительства РФ.

Отмечается, что Гулин перешел в Ространснадзор в 2008 году, в 2019 году стал заместителем руководителя службы. В общей сложности он проработал на различных должностях в ведомстве 17 лет.

В апреле 2025 года Мишустин снял с должности руководителя Ространснадзора Виктора Басаргина и назначил временно исполняющим обязанности главы ведомства Виктора Гулина.

Басаргин, который возглавлял Ространснадзор с 2017 года, был уволен в связи с выходом на пенсию.

До этого Мишустин освободил от должности замглавы Минэнерго Павла Сниккарса.

Сниккарс занимал пост замглавы Минэнерго с ноября 2020 года. В его обязанности входила разработка и реализация государственной политики, а также нормативно-правовое регулирование в области электроэнергетики.

Ранее Мишустин освободил от должности торгпреда РФ в Молдавии.

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