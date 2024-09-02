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Мишустин освободил от должности торгпреда РФ в Молдавии

Мишустин освободил торгпреда России в Молдавии Дарвая от должности

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил торгового представителя России в Молдавии Владислава Дарвая от должности. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Дарвая Владислава Владимировича от должности торгового представителя Российской Федерации в Республике Молдова в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта», — говорится в распоряжении.

С 2014 года занимал, должность заместителя торгового представителя РФ в Молдове, а с 2019 года был назначен торговым представителем.

30 августа Мишустин освободил от должности замглавы Минпросвещения РФ Дениса Грибова по его просьбе, а также снял с должности замруководителя Федеральной антимонопольной службы Петра Иванова.

Ранее Мишустин назвал основную задачу нового правительства.

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