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Мишустин освободил от должности замглавы Минэнерго Павла Сниккарса

Мишустин снял Павла Сниккарса с должности замминистра энергетики РФ

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин удовлетворил просьбу Павла Сниккарса об освобождении от должности заместителя министра энергетики РФ. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Сниккарс занимал пост замглавы Минэнерго с ноября 2020 года. В его обязанности входила разработка и реализация государственной политики, а также нормативно-правовое регулирование в области электроэнергетики. Он также курировал рассмотрение и утверждение инвестиционных программ для субъектов электроэнергетики, вопросы импортозамещения, ценовой политики, использование возобновляемых источников энергии, снижение издержек в энергетическом секторе и развитие цифровых технологий.

До этого глава Министерства энергетики России Сергей Цивилев заявил, что его ведомство представит энергетическую стратегию страны до 2050 года до конца текущего года.

В мае этого года президент РФ Владимир Путин поручил как можно скорее закончить работу по подготовке энергетической стратегии России. Глава государства напоминал, что поручение кабинету министров по разработке и утверждению долгосрочной энергостратегии было отдано уже два года назад.

Ранее в ЕС заявили о риске стать зависимыми от газа из России.

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