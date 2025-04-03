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Мишустин сменил главу Ространснадзора

Мишустин уволил главу Ространснадзора Басаргина и назначил врио Гулина
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Министерство транспорта Российской Федерации

Премьер-министр России Михаил Мишустин снял с должности главы Ространснадзора Виктора Басаргина. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Басаргин уволен в связи с выходом на пенсию, отметили в кабмине. Временно исполняющего обязанности главы Ространснадхора назначен Виктор Гулин.

Виктор Басаргин возглавлял ведомство с 2017 года. 3 августа текущего года ему исполнится 67 лет. До работы в Ространснадзоре Басаргин был членом президиума Госсовета, а также главой Пермского края (2012-2017 гг.).

Виктор Гулин с 2019 года и до этого дня занимал пост заместителя руководителя Ространснадзора. В общей сложности на различных должностях он проработал в ведомстве 17 лет.

Накануне сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Андрея Кикотя первым заместителем главы МВД — начальником Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан министерства внутренних дел. Кикоть с 2017 года занимал пост заместителя генпрокурора РФ.

Ранее Путин назначил выпускника «школы губернаторов» врио главы Оренбургской области.

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