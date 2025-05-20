Яровая предложила ввести в вузах России модуль о ВОВ

Яровая: модуль о подвиге народа в Великой Отечественной войне надо ввести в вузах

В российских вузах необходимо ввести модуль «Великая Отечественная война. Подвиг советского народа». Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), передает ТАСС.

«Предлагаем предусмотреть во ФГОС высшего образования модуль «Великая Отечественная война. Подвиг советского народа» именно как историю правды о той страшной войне, как уроки о подвиге советского народа», — заявила она.

По словам Яровой, подобный курс должен быть в системе высшего образования, поскольку подвиг советского народа является базовой ценностью. Она отметила, что победа во Второй мировой войне является фундаментом безопасности и источником нравственного права, которые формировали институты безопасности и суверенитета в мире.

Политик отметила, что именно жертвы народа позволяют нам смотреть в будущее, развиваться и создавать.

До этого глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что при распределении платных бюджетных мест в конкретном вузе будут учитываться такие критерии как средний балл ЕГЭ поступающих абитуриентов, трудоустройство и размер заработных плат выпускников.

Ранее министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк предложил лишать дипломов россиян, не желающих работать по профессии.