СССР выиграл Великую Отечественную войну во многом благодаря школе и воспитанию, это признавали даже противники Москвы, заявил президент РФ Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

«И в конце войны, и после уже [противники] говорили, что Советский Союз выиграл войну прежде всего благодаря школе, благодаря тому, что воспитание граждан страны <...> в значительной степени легло в основу Победы», — сказал Путин, напомнив, что советских людей учили преданности Отечеству.

По словам главы российского государства, подобное воспитание важно не только для того, чтобы добиваться успехов в ходе на поле боя, но и в принципе «на любом направлении».

До этого председатель Ассоциации юристов России, бывший премьер Сергей Степашин заявил, что процедура роспуска Советского Союза была нарушена. Он согласился с советником президента Антоном Кобяковым, ранее говорившим, что СССР «юридически продолжает существовать», а конфликт с Украиной — это внутренний конфликт страны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин объяснил, при каком условии Россия не сможет существовать.