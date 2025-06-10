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Еврокомиссия предложила снизить потолок цен на российскую нефть

ЕК предложила снизить потолок цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель
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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) предложила снизить «потолок цен» на российскую нефть с $60 до $45 за баррель. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, пишет РИА Новости.

По ее словам, ЕК также предложила отключить от системы SWIFT еще 22 российских банка, внести в санкционный список 77 танкеров «теневого флота» и запретить странам Евросоюза закупать нефтепродукты из российского сырья.

Экспортные ограничения против России в ЕС планируют расширить на общую сумму в €2,5 млрд.

По данным газеты Politico, что Евросоюз может 20 июня провести голосование по новому, 18-му пакету санкций против России, если ему удастся согласовать позицию с Соединенными Штатами.

10 июня президент России Владимир Путин продлил до конца 2025 года срок действия ответных мер РФ на потолок цены на российскую нефть. Документ продляет до 31 декабря 2025 года запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов по контрактам с ценовым потолком, который установили страны «Большой семерки» (G7).

Ранее Россия вновь начала поставлять нефть в Японию.

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