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Россия вновь начала поставки нефти в Японию

Bloomberg: Россия восстановила поставки нефти в Японию
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Россия восстановила поставки нефти в Японию, несмотря на санкции. Об этом сообщает газета Bloomberg со ссылкой на документы и представителя министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

«Это стало первой поставкой в страну G7 за более чем два года, что свидетельствует о растущей готовности покупателей возобновить сделки с Москвой», — сообщает агентство.

Уточняется, что разрешение на покупку нефти было получено японским правительством — при этом в Белом доме подтвердили Токио, что для перевозки российской нефти им можно использовать суда, подпадающие под санкции.

Как пояснили в японском минэкономике, ЕС не вводил вторичные санкции в отношении стран, не входящих в блок.

До этого стало известно, что Европейская комиссия собирается предложить уменьшить потолок цен на нефть из России с $60 до $45 за баррель, а также запретить использовать российскую энергетическую инфраструктуру, в том числе «Северные потоки», в рамках новых антироссийских санкций.

Ранее стало известно, что Евросоюз может добавить Россию в список стран со слабым контролем за отмыванием денег.

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