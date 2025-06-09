Стало известно, когда ЕС проголосует по новым санкциям против России

Politico: ЕС 20 июня может проголосовать по новым санкциям против РФ

Европейский союз может 20 июня провести голосование по новым антироссийским санкциям, если ему удастся согласовать позиции с Соединенными Штатами. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источник в дипломатических кругах ЕС.

«Если США согласятся на скоординированный подход, то голосование по новому пакету санкций может пройти уже 20 июня», — отмечается в статье.

Соответствующий «сигнал» от Вашингтона Брюссель рассчитывает получить во время ближайшей встречи G7.

4 июня председатель комитета по делам вооруженных сил американского сената Роджер Уикер сообщил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился с просьбой к американским сенаторам на данном этапе приостановить рассмотрение новых пакетов санкций против России.

20 мая совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России.

Сразу после этого глава евродипломатии Кая Каллас объявила о начале подготовки 18-го пакета антироссийских санкций.

По словам Каллас, основным компонентом 18-го пакета станут меры в сфере энергетики. Она сообщила, что ограничения в первую очередь коснутся потолка цен на нефть. Также обсуждается введение санкций в отношении газопроводов «Северный поток» и меры в финансовом секторе.

Ранее президент Литвы призвал отключить от SWIFT все российские банки.