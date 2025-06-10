ЕК предложила отключить от системы SWIFT еще ряд российских банков

Фон дер Ляйен: ЕК предложила отключить от SWIFT еще 22 российских банка

Еврокомиссия (ЕК) предложила отключить от системы SWIFT еще 22 российских банка. Об этом сообщила председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

Кроме того, ЕК предлагает внести в санкционный список 77 танкеров теневого флота и запретить странами Евросоюза закупать нефтепродукты из российского сырья.

Экспортные ограничения против России в ЕС планируют расширить на общую сумму в €2,5 млрд.

Накануне газета Politico сообщила, что Европейский союз может 20 июня провести голосование по новому, 18-му пакету санкций против России, если ему удастся согласовать позицию с Соединенными Штатами.

В новом пакете в первую очередь идет речь о потолке цен на нефть, также обсуждаются экономические ограничения в отношении газопроводов «Северный поток» и меры в финансовом секторе, рассказала глава евродипломатии Кая Каллас.

Ранее Зеленский призвал не ждать, сколько продержится Украина, а давить на Россию.