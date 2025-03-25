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Переговоры России и США продолжатся с участием международного сообщества

Карасин: переговоры России и США продолжатся с участием ООН и отдельных стран
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Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

Переговоры между Россией и США продолжатся с участием ООН и отдельных стран. Об этом заявил ТАСС член делегации РФ, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

В понедельник, 24 марта, делегации России и США провели в Эр-Рияде переговоры по урегулированию на Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась в общей сложности 12 часов.

Он рассказал, что «был насыщенный, непростой диалог, но весьма полезный для нас и для американцев».

По его словам, стороны обсудили многие проблемы, но «далеко не все решили, не во всем согласились».

По данным CBS News, заявление по итогам встречи будет обнародовано 25 марта в 11:00 мск.

Ранее в США рассказали, какое заявление ждут после переговоров с Россией.

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