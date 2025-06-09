Лавров оценил отношения РФ и США после возвращения Трампа

Лавров: РФ и США уже находятся в более нормальном положении, чем при Байдене

Россия и США уже находятся в более нормальном положении, чем при администрации бывшего главы Белого дома Джо Байдена. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

По словам главы МИД РФ, бывшая американская администрация после саммита Путина и Байдена в июне 2021 года в Женеве развернулась на 180 градусов и перекрыла все каналы связи.

3 июня американский телеканал ABC сообщал, что Трамп разочарован отсутствием прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

По данным собеседников телеканала, отношение Трампа к процессу урегулирования конфликта начало меняться до второго раунда переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, глава Белого дома все больше отстраняется от мирного процесса.

Также портал Axios со ссылкой на источники писал, что Трамп не высказывается по поводу последних атак ВСУ по территории России, поскольку вместе с ближайшим окружением считает операцию Киева результатом происков врагов «из глубинного государства» и предыдущей администрации Джо Байдена.

Ранее Рябков оценил позицию администрации Трампа к РФ.