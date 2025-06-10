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В Госдуме предложили предоставить Маску политическое убежище и гражданство РФ

Депутат Даванков предложил предоставить Маску политическое убежище
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Nathan Howard/Reuters

Американскому предпринимателю Илону Маску следует предоставить политическое убежище и гражданство России. Об этом РИА Новости заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

«Бывший советник американского президента [Стивен Бэннон] назвал Илона Маска «нелегальным мигрантом» и призвал выдворить его из США. Я считаю, что такие мигранты нам нужны. А Маску нужно обеспечить безопасность», — сказал депутат.

Даванков добавил, что он обратится с просьбой предоставить Маску убежище в МИД России. По его словам, конфликт предпринимателя с президентом США Дональдом Трампом является поводом, чтобы пригласить главу SpaceX работать в РФ.

5 июня между Трампом и Маском произошла публичная перепалка на фоне решения бизнесмена покинуть Белый дом. Предприниматель раскритиковал решение главы государства по налогам. По его мнению, законопроект, предусматривающий налоговые послабления, приведет к росту дефицита бюджета США.

Трамп в ответ предложил перестать предоставлять субсидии и контракты проектам Маска для экономии бюджета. После этого Маск заявил, что имя Трампа фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который был обвинен в вовлечении несовершеннолетних в проституцию.

Помимо этого бизнесмен объявил, что его компания SpaceX начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, а также выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Ранее отец Маска похвалил политику Путина.

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