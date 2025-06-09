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Отец Маска похвалил политику Путина

РИА Новости: отец Маска Эррол Маск в России восхитился Путиным
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РИА Новости/Reuters

Предприниматель и отец гендиректора SpaceX и Tesla Илона Маска, Эррол Маск, на полях «Форума будущего 2050» в Москве назвал президента Российской Федерации Владимира Путина впечатляющим и устойчивым человеком, который смог это доказать своей политикой.

Предприниматель также отметил, что хотел бы поучиться у Путина хорошему лидерству.

В интервью Going Underground Эррол Маск также заявил, что российский лидер демонстрирует последовательность и рациональность в управлении страной, которая исторически играет ключевую роль в мировой политике.

Эррол отметил, что Путин уже долгие годы остается у власти, а его выступления наполнены «разумными и взвешенными идеями». Маск-старший также напомнил о вкладе России в мировую культуру и науку.

В апреле Эррол Маск заявлял, что они с сыном восхищаются Владимиром Путиным и считают его «примером сильного лидера».

Ранее Маска обвинили во вмешательстве в выборы в других странах.

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