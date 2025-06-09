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В МИД РФ высказались о юридическом оформлении результатов СВО

Лавров: достигнутые на земле результаты СВО однажды будут оформлены юридически
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Kaan Soyturk/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что достигнутые на земле результаты специальной военной операции (СВО) на Украине однажды будут оформлены юридически. Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда-то результаты, достигнутые на земле, будут все равно оформляться в юридические правовые документы. Делать это будут вместе с военными, но, конечно, прежде всего, дипломаты», — сказал дипломат, выступая на Форуме будущего 2050.

Лавров подчеркнул, что позиция РФ ясна, и страна знает, за что сражается, как на фронте, дипломатическом и экономическом направлениях, так и на направлении воспитания детей.

4 июня глава МИД РФ заявил, что процесс прямых переговоров с Украиной важен, полезен и работает. По его словам, оба раунда дали конкретные результаты, и, несмотря на новые крупные провокации со стороны Киева, «всегда лучше иметь канал общения».

Второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта состоялся в Стамбуле 2 июня.

В ходе этой встречи стороны обменялись меморандумами с условиями по прекращению огня, а также договорились о новом масштабном обмене пленными, «потолок» которого составит не менее 1000 человек.

Ранее в Кремле высказались о сроках новых переговоров РФ и Украины.

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