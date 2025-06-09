Лавров: достигнутые на земле результаты СВО однажды будут оформлены юридически

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что достигнутые на земле результаты специальной военной операции (СВО) на Украине однажды будут оформлены юридически. Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда-то результаты, достигнутые на земле, будут все равно оформляться в юридические правовые документы. Делать это будут вместе с военными, но, конечно, прежде всего, дипломаты», — сказал дипломат, выступая на Форуме будущего 2050.

Лавров подчеркнул, что позиция РФ ясна, и страна знает, за что сражается, как на фронте, дипломатическом и экономическом направлениях, так и на направлении воспитания детей.

4 июня глава МИД РФ заявил, что процесс прямых переговоров с Украиной важен, полезен и работает. По его словам, оба раунда дали конкретные результаты, и, несмотря на новые крупные провокации со стороны Киева, «всегда лучше иметь канал общения».

Второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта состоялся в Стамбуле 2 июня.

В ходе этой встречи стороны обменялись меморандумами с условиями по прекращению огня, а также договорились о новом масштабном обмене пленными, «потолок» которого составит не менее 1000 человек.

Ранее в Кремле высказались о сроках новых переговоров РФ и Украины.