Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что достигнутые на земле результаты специальной военной операции (СВО) на Украине однажды будут оформлены юридически. Об этом сообщает РИА Новости.
«Когда-то результаты, достигнутые на земле, будут все равно оформляться в юридические правовые документы. Делать это будут вместе с военными, но, конечно, прежде всего, дипломаты», — сказал дипломат, выступая на Форуме будущего 2050.
Лавров подчеркнул, что позиция РФ ясна, и страна знает, за что сражается, как на фронте, дипломатическом и экономическом направлениях, так и на направлении воспитания детей.
4 июня глава МИД РФ заявил, что процесс прямых переговоров с Украиной важен, полезен и работает. По его словам, оба раунда дали конкретные результаты, и, несмотря на новые крупные провокации со стороны Киева, «всегда лучше иметь канал общения».
Второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта состоялся в Стамбуле 2 июня.
В ходе этой встречи стороны обменялись меморандумами с условиями по прекращению огня, а также договорились о новом масштабном обмене пленными, «потолок» которого составит не менее 1000 человек.
Ранее в Кремле высказались о сроках новых переговоров РФ и Украины.