В Кремле высказались о сроках новых переговоров РФ и Украины

Сроки новых переговоров России и Украины по урегулированию конфликта зависят от готовности сторон. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

«Вряд ли можно установить стандартизированную цикличность. Зависит от готовности сторон продолжать контакты», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, насколько частыми должны быть встречи делегаций, чтобы не затягивался переговорный процесс.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле состоялся второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта. Встреча длилась больше часа.

В ходе этих переговоров стороны обменялись меморандумами с условиями по урегулированию конфликта, а также договорились о масштабном обмене пленными, «потолок» которого составит не менее 1000 человек.

Кроме того, как сообщил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Москва и Киев обменяют больных и тяжелораненых по принципу «всех на всех».

До этого лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что третий раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта с большой вероятностью пройдет в Стамбуле в конце июня.

Ранее в Кремле рассказали о подготовке к возможной встрече Путина и Зеленского.