Президент Литвы призвал отключить от SWIFT все российские банки

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал ужесточить антироссийские санкции и отключить все банки РФ от системы межбанковских платежей SWIFT. Об этом он заявил в интервью Bild.

«Необходимо исключить из системы SWIFT оставшиеся российские банки», — сказал он.

Науседа добавил, что в ином случае Россия сочтет Европу слабой.

В конце мая агентство Bloomberg писало, что Евросоюз рассматривает возможность отключения более 20 банков от системы SWIFT в рамках очередных санкций против России. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал планы Брюсселя «самым настоящим ханжеством», поскольку в ЕС говорят о разрыве отношений с Россией, но при этом продолжают обходными путями наращивать закупки нефти и газа из РФ.

Ранее сообщалось, что Европа хочет снизить предельную цену на нефть из России до $45.