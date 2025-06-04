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Трамп попросил сенат отложить рассмотрение проекта новых санкций против РФ

В сенате США сообщили, что Трамп попросил пока не рассматривать санкции против РФ
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился с просьбой к американским сенаторам на данном этапе приостановить рассмотрение новых пакетов санкций против России. Об этом заявил председатель комитета по делам вооруженных сил американского сената Роджер Уикер (республиканец, от штата Миссисипи), передает ТАСС.

«Я знаю, что он запросил, чтобы лидер республиканского большинства в верхней палате конгресса Джон Тьюн не выносил законопроект на рассмотрение на этой неделе», — заявил Уикер на онлайн-встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей.

Речь идет о межпартийном предложении за авторством сенаторов Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) (республиканец) и Ричарда Блюменталя (демократ) — они хотят накладывать вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. Среди мер предусмотрены импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары.

Этот законопроект, по словам сенатора-республиканца Рэнда Пола, может нанести наибольший урон именно Соединенным Штатам.

До этого газета Politico сообщила, что украинская делегация посетит конгресс США, чтобы поддержать проект санкций против России.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что совместные санкции ЕС и США могут нанести урон России.

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