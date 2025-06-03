В США объяснили молчание Трампа по поводу атак ВСУ по России

Президент США Дональд Трамп не высказывается по поводу последних атак ВСУ по территории России, поскольку вместе с ближайшим окружением считает операцию Киева результатом происков врагов «из глубинного государства» и предыдущей администрации Джо Байдена. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

Как следует из текста, «влиятельные лица» из окружения главы государства высказали свои подозрения и выразили гнев по поводу того, что Киев не проинформировал Вашингтон о предстоящей атаке.

«В лучшем случае они расценили нападение как контрпродуктивное для зарождающихся мирных переговоров; в худшем — они опасались попытки Украины и американских деятелей «глубинного государства» еще больше втянуть США в конфликт», — пишет портал.

Axios также цитирует слова сторонника Трампа Джека Пособеца который заявил, что Белому дому следует провести расследование по поводу того, мог ли быть причастен к атаке ВСУ по России экс-президент Джо Байден и члены Демпартии США.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Это стало первой атакой на Сибирь за время конфликта. Операция была организована Службой безопасности Украины (СБУ) и готовилась более полутора лет. В ходе операции были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию России и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам, включая бомбардировщики Ту-95 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Ранее премьер Украины заявил, что операция «Паутина» может повториться.